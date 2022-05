Sfonda la porta con l’auto ed entra in casa dell’ex, poi la picchia e la rapina: arrestato 39enne (Di venerdì 20 maggio 2022) È entrato in casa dell’ex usando l’auto come ariete, le ha chiesto del denaro e, al suo rifiuto, l’ha aggredita, spedendola al pronto soccorso in codice giallo. Ma la “bravata” gli è costata l’arresto per rapina impropria, oltre che a una denuncia per ricettazione. Terrore al Quadraro Tutto è iniziato ieri pomeriggio in una palazzina di via dei Sulpici, al Quadraro, in zona Tuscolana. Erano le 16:00. L’uomo, un 39enne italiano, utilizzando la sua automobile, ha Sfondato la porta d’ingresso del garage dell’ex compagna. Si è quindi introdotto all’interno dell’abitazione della donna, sua coetanea e le ha asportato la borsa. Vedendo che dentro non c’erano contanti, le ha chiesto di consegnargli i soldi. Al suo rifiuto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Èto inusandocome ariete, le ha chiesto del denaro e, al suo rifiuto, l’ha aggredita, spedendola al pronto soccorso in codice giallo. Ma la “bravata” gli è costata l’arresto perimpropria, oltre che a una denuncia per ricettazione. Terrore al Quadraro Tutto è iniziato ieri pomeriggio in una palazzina di via dei Sulpici, al Quadraro, in zona Tuscolana. Erano le 16:00. L’uomo, unitaliano, utilizzando la sua automobile, hato lad’ingresso del garagecompagna. Si è quindi introdotto all’interno dell’abitazione della donna, sua coetanea e le ha asto la borsa. Vedendo che dentro non c’erano contanti, le ha chiesto di consegnargli i soldi. Al suo rifiuto, ...

