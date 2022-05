Scuola, l’88% dei seggi elettorali ancora nelle aule: “E la maggior parte dei comuni non vuole spostarli”. L’appello di Cittadinanzattiva (Di venerdì 20 maggio 2022) “Stop ai seggi elettorali nelle scuole”: a lanciare questo appello è Cittadinanzattiva, che in questi giorni ha presentato alla Camera i risultati di un report rivolto ai 1.005 comuni che andranno ad elezione a giugno. Ad oggi, in nove casi su dieci, gli elettori votano ancora nelle scuole. Secondo i dati del ministero dell’Interno, sul territorio nazionale l’88% dei 61.562 seggi elettorali si trova nelle aule. In particolare, il 75% circa dei fabbricati che ospitano uno o più seggi sono edifici destinati alla didattica. nelle amministrative del 20 e 21 settembre 2020 (che coinvolgevano 471 comuni per 1464 sezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “Stop aiscuole”: a lanciare questo appello è, che in questi giorni ha presentato alla Camera i risultati di un report rivolto ai 1.005che andranno ad elezione a giugno. Ad oggi, in nove casi su dieci, gli elettori votanoscuole. Secondo i dati del ministero dell’Interno, sul territorio nazionaledei 61.562si trova. In particolare, il 75% circa dei fabbricati che ospitano uno o piùsono edifici destinati alla didattica.amministrative del 20 e 21 settembre 2020 (che coinvolgevano 471per 1464 sezioni ...

Advertising

pandrake1 : @marcantonio_88 @profetessa_ @Gabriel_AMDG Touché. Allora prendiamo un fisico moderno anglosferico qualsiasi, solo… - iaiacercacasa : @NicolaPelleg89 @Efesto_88 Ma secondo te perché Speranza si sta rendendo ridicolo in questo modo? (Guarda l'ultimo… - Ele_ele_88_ : @matteosalvinimi Gli italiani sono anche contro l'obbligo vaccinale,le mascherine a scuola, le restrizioni stupide ecc - LikeQuotidiano : A causa della #guerra, in #Tigray hanno perso la vita 1.911 studenti. I combattimenti hanno distrutto l'88,27% dell… - LikeQuotidiano : A causa della #guerra, in #Tigray hanno perso la vita 1.911 studenti. I combattimenti hanno distrutto l'88,27% dell… -