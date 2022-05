Save The Children, in 6 regioni piu' neet che lavoratori (Di venerdì 20 maggio 2022) In Italia attualmente solo il 16% dei bambini ha accesso ad un asilo del comune e si registra uno dei tassi piu' alti di dispersione scolastica. 20 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) In Italia attualmente solo il 16% dei bambini ha accesso ad un asilo del comune e si registra uno dei tassi piu' alti di dispersione scolastica. 20 maggio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : 'L'incapacità di un ragazzo/a di 15 anni di comprendere il significato di un testo scritto è al 51%'. Lo ha detto C… - repubblica : L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace capire un testo' - eziomauro : L'allarme di Save the children: 'In Italia il 51% dei quindicenni è incapace di capire un testo' - zazoomblog : Save The Children in 6 regioni piu neet che lavoratori - #Children #regioni #lavoratori - MariaLa36193924 : In Italia il 51% dei 15enni non è in grado di capire un testo scritto -