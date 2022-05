Run4hope massigen 2022 a sostegno di AIL ai nastri di partenza da Palermo per la staffetta siciliana (Di venerdì 20 maggio 2022) Dal 21 al 29 maggio in tutte le regioni italiane, tra cui la Sicilia, migliaia di runners correranno le staffette podistiche non competitive a sostegno della ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. Le donazioni a favore di AIL sosterranno anche i progetti promossi a beneficio dei pazienti ucraini affetti da tumori del sangue. Palermo 20 maggio 2022 – Di corsa per l’ AIL. Da domani, dal 21 al 29 maggio si svolgerà la seconda edizione della Run4hope massigen articolata su staffette regionali sincrone, che quest’anno avrà come ente beneficiario AIL. Le staffette Run4hope massigen 2022 vedranno la partenza contemporaneamente alle ore 11 di sabato 21 maggio dai vari capoluoghi regionali, in particolare, nella città di ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 20 maggio 2022) Dal 21 al 29 maggio in tutte le regioni italiane, tra cui la Sicilia, migliaia di runners correranno le staffette podistiche non competitive adella ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. Le donazioni a favore di AIL sosterranno anche i progetti promossi a beneficio dei pazienti ucraini affetti da tumori del sangue.20 maggio– Di corsa per l’ AIL. Da domani, dal 21 al 29 maggio si svolgerà la seconda edizione dellaarticolata su staffette regionali sincrone, che quest’anno avrà come ente beneficiario AIL. Le staffettevedranno lacontemporaneamente alle ore 11 di sabato 21 maggio dai vari capoluoghi regionali, in particolare, nella città di ...

