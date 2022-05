Roma, Abraham: «Testa alla Conference, vogliamo vincere un trofeo» (Di venerdì 20 maggio 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 in casa del Torino: le sue dichiarazioni Tammy Abraham ha parlato a Dazn dopo Torino-Roma. PARTITA – «Avrei voluto segnare tre reti ma la cosa più importante è aver vinto la partita. Testa alla finale, sono carico». PRIMA STAGIONE – «Amo questo club dal primo giorno in cui sono arrivato, ora vogliamo chiudere l’annata con un trofeo. Vediamo cosa mi riserverà il futuro, ma il mio cuore è qui». Conference – «È un sogno che si avvera per la Roma, per i tifosi e per tutto il club. Speriamo di poter festeggiare ancora mercoledì sera». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tammy, attaccante della, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 in casa del Torino: le sue dichiarazioni Tammyha parlato a Dazn dopo Torino-. PARTITA – «Avrei voluto segnare tre reti ma la cosa più importante è aver vinto la partita.finale, sono carico». PRIMA STAGIONE – «Amo questo club dal primo giorno in cui sono arrivato, orachiudere l’annata con un. Vediamo cosa mi riserverà il futuro, ma il mio cuore è qui».– «È un sogno che si avvera per la, per i tifosi e per tutto il club. Speriamo di poter festeggiare ancora mercoledì sera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

