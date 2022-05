Rifiuti | Gubitosa | ' con fiducia su dl aiuti si varca linea rossa'

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Sul decreto legge, che contiene norme per realizzare il termovalorizzatore a Roma, la"non la metteranno, altrimenti se la mettessero sarebbe l'oltrepassare la". Lo afferma il vicepresidente M5S, Michele, in un'intervista a 'La Repubblica'.

Roma, 20 mag. Sul decreto legge Aiuti, che contiene norme per realizzare il termovalorizzatore a Roma, la fiducia "non la metteranno, altrimenti se la mettesser ...