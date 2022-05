Quando i talk capiranno che il loro “pluralismo” non è che incresciosa propaganda (Di venerdì 20 maggio 2022) Al direttore - Caro Cerasa, secondo quanto insistentemente prospettato – a destra come a sinistra – da alcuni dei più influenti giornalisti “controcorrente”, le considerazioni pseudoscientifiche del prof. Orsini dovrebbero indurci a una profonda revisione di convinzioni che ritenevamo ormai radicate in tema di diritto internazionale e di geopolitica. E fino a qui tutto bene, perché al netto della preoccupante “biscardizzazione” della televisione italiana, è proprio questo tipo di confronto dialettico a distinguerci da altri modelli statuali e a ridurre il rischio di possibili ubriacature collettive alimentate dal pensiero unico. Quello che appare invece assai più preoccupante è il tentativo di rovesciare, con indifferenza e cinismo, l’indiscusso significato etico della ribellione all’ingiustizia e delle più varie forme di resistenza, individuali e collettive, alle aggressioni ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Al direttore - Caro Cerasa, secondo quanto insistentemente prospettato – a destra come a sinistra – da alcuni dei più influenti giornalisti “controcorrente”, le considerazioni pseudoscientifiche del prof. Orsini dovrebbero indurci a una profonda revisione di convinzioni che ritenevamo ormai radicate in tema di diritto internazionale e di geopolitica. E fino a qui tutto bene, perché al netto della preoccupante “biscardizzazione” della televisione italiana, è proprio questo tipo di confronto dialettico a distinguerci da altri modelli statuali e a ridurre il rischio di possibili ubriacature collettive alimentate dal pensiero unico. Quello che appare invece assai più preoccupante è il tentativo di rovesciare, con indifferenza e cinismo, l’indiscusso significato etico della ribellione all’ingiustizia e delle più varie forme di resistenza, individuali e collettive, alle aggressioni ...

