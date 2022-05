“Putin è più bravo di noi, ecco perché”: gelo in studio da Formigli (Video) (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Per buona parte della stampa italiana, Vladimir Putin è semplicemente un «pazzo». Tesi autoconsolatoria e, a ben vedere, pure ottusa. perché un pazzo, cioè uno squilibrato, non ragiona, ma agisce solo sulla spinta dell’emotività. Il suo comportamento sarebbe sempre illogico e avventato, e quindi non può che portare alla sconfitta. Eppure, se ci si toglie le fette di prosciutto dagli occhi, la condotta del presidente russo ci appare tutt’altro che irrazionale o improvvisata. Gli obiettivi della Russia A farlo notare, nella puntata di ieri sera di Piazzapulita, è stata Cecilia Sala, giornalista del Foglio. In uno sforzo sovrumano di comprensione, Formigli ha riassunto così la posizione dello zar: «Putin dice che in questo momento la Russia è minacciata, e lui si sente minacciato nella sua stessa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Per buona parte della stampa italiana, Vladimirè semplicemente un «pazzo». Tesi autoconsolatoria e, a ben vedere, pure ottusa.un pazzo, cioè uno squilibrato, non ragiona, ma agisce solo sulla spinta dell’emotività. Il suo comportamento sarebbe sempre illogico e avventato, e quindi non può che portare alla sconfitta. Eppure, se ci si toglie le fette di prosciutto dagli occhi, la condotta del presidente russo ci appare tutt’altro che irrazionale o improvvisata. Gli obiettivi della Russia A farlo notare, nella puntata di ieri sera di Piazzapulita, è stata Cecilia Sala, giornalista del Foglio. In uno sforzo sovrumano di comprensione,ha riassunto così la posizione dello zar: «dice che in questo momento la Russia è minacciata, e lui si sente minacciato nella sua stessa ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Entrambi i paesi coinvolti raccontano la parte di memoria che fa loro più comodo”. “Lo storico non deve schierarsi… - GiovaQuez : Applebaum: 'Anche altri italiani oltre a Berlusconi pensano che la guerra possa cessare con un negoziato ma l'unico… - La7tv : #lariachetira Amedeo Avondet (collaboratore Russia Unita): 'Russia Unita non è il partito di Putin. A differenza di… - ZenatiDavide : Draghi: “Smettano di sparare e comincino a parlare. Putin mi rispose per tre volte ‘non è il momento’, con Washingt… - ceccasud : RT @DmitryEvic: Kadyrov: 'Se il presidente Putin non avesse dato l'ordine di preservare il più possibile la popolazione e le città, allora… -