Prossimo turno Serie A 2021 22

(Di venerdì 20 maggio 2022) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 38ª e ultima giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 38ª Giornata (20-22 maggio 2022) Venerdì 20 maggio Ore 20.45, TORINO-ROMA (DAZN) Sabato 21 maggio Ore 17.15, GENOA-BOLOGNA (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-EMPOLI (DAZN/SKY)Ore 20.45, FIORENTINA-JUVENTUS (DAZN/SKY)Ore 20.45, LAZIO-VERONA (DAZN) Domenica 22 maggio Ore 12.30, SPEZIA-NAPOLI (DAZN/SKY)Ore 18.00, INTER-SAMPDORIA (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-MILAN (DAZN)Ore 21.00, SALERNITANA-UDINESE (DAZN)Ore 21.00, VENEZIA-CAGLIARI (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

manu67915486 : @MaQualeFrizione @enzogoku69 @Mauro192681 Poi a CL acquisita, a turno ti puoi privare delle certezze, avendo modo d… - Milanosportiva : E’ stato presentato il calendario della Serie B femminile 2021/2022. Tra le novità di questa edizione, che prenderà… - jimmy73623940 : @Eurosport_IT Che figura da cafone....pensa se lo sbattono fuori già al prossimo turno....provincialotto - BullaInterista : @_SimoTarantino E i gialli cosa sono? Loro non solo sono figli di cani malati ma se li mangiano anche. Ogni anno sa… - MarcoPizzingagj : @LilianaCherubi1 @ilatwitta @adapallai @spighissimo @ivanaspigo @federicocipria4 @Marilena0407 Pure riina 'faceva f… -

Sky Sport

...per allungare La Romulea dopo il successo contro il Fiano Romano per due a zero nell'ultimo, ...oltre a sperare nella sconfitta delle dirette concorrenti dovrà battere il Settebagni suo...L'intento, come sempre, sarebbe quello di indurre la vittima dia rilasciare preziosi dati ... Probabilmente la comunicazione truffaldina in se potrebbe anche cambiare nelfuturo ed ... Serie A, il calendario del prossimo turno Oggi prenderà il via l'ultima giornata del campionato. Oltre agli obiettivi di classifica, sono diversi i record che possono essere battuti.Siamo pronti per un’altra giornata di campionato, l’ultima. Al fantacalcio bisogna stare attenti anche ai centrocampisti. Qui ce ne sono sei per il prossimo turno di Serie A, divisi tra big, certezze ...