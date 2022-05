(Di venerdì 20 maggio 2022) MILANO – E’ il caldo a fermare le quotazioni del gas naturale nell’86esimo giorno ditra Russia e Ucraina. I contratti futures sul mese di giugno segnano un calo dello 0,46% a 90,68 euro al MWh per il metano sulla piazza di Amsterdam, mentre quelli sul mese di luglio cedono lo 0,54% a 93,04 euro al MWh. Una prassi consolidata – spiegano gli esperti – legata all’arrivo della stagione estiva, durante la quale si riduce il consumo di gas e si fanno le scorte per il prossimo inverno. Stabile il greggio, che perde lo 0,17% a 112,02 dollari al barile (Wti), mentre il Brent (+0,05%) viene scambiato a 109,94 dollari al barile. In controtendenza i metalli a partire dal(+7,92% a 28.231 dollari la tonnellata) e dal ferro (+3,38% a 827 dollari la tonnellata). Una dinamica legata alla decisione della Cina di tagliare il tasso ‘Prime Rate’ a 5 anni al ...

Advertising

Avvenire_Nei : Rapporto. Somalia, Etiopia e Kenya nella morsa della fame. E il mondo non fa niente - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'L'aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo è inquietante, rischiamo una guerra mondiale del pane' #ANSA - TgLa7 : Al vertice di #Bonn, le ripercussioni economiche della guerra. Presente il ministro italiano Franco che ha evidenzi… - Lopinionista : Prezzi guerra: gas sconta il rialzo termico, sprint del nichel - AdornatoAntonio : RT @unoscribacchino: Mentre gli USA inviano centinaia di militari contro i terroristi di Al-Shabaab, siccità e carenza di cibo potrebbero u… -

Agenzia ANSA

Il mercato del grano è ormai bollente: potrà entrare in una fase di raffreddamento Una combinazione di siccità,e divieto di esportazione della materia prima in India ha fatto salire idel grano alle stelle, continuano l'andamento di settimane di rialzi. "Il mercato è così ipercomprato in questo ...Il turismo in ripresa fa da traino all'occupazione. Nel 2022 260mila posti di lavoro in più - Ansa . L'incertezza legata allain Ucraina e il rialzo deidei beni energetici che aperto la strada ad un'inflazione record il mercato del lavoro ha iniziato il 2022 con molti segnali positivi, anche se su livelli ... Prezzi guerra: gas sconta il rialzo termico, sprint del nichel - Economia MILANO – E’ il caldo a fermare le quotazioni del gas naturale nell’86esimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. I contratti futures sul mese di giugno segnano un calo dello 0,46% a 90,68 euro al MWh ...(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La situazione è drammatica, il tempo stringe ed è crisi senza precedenti. Il prezzo del cibo è il problema numero uno in questo momento. Ma nel 2023 ci sarà un problema di disp ...