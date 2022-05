Advertising

infoitinterno : Previsioni meteo: sabato apice del caldo. Temperature record per il mese di maggio - leccenews24 : Weekend da mare, prima vera prova tecnica d’estate - TV2000it : RT @TV2000it: Che tempo fa? Le previsioni #Meteo di oggi #20maggio @ItalianAirForce #Meteo2000 - qO__Qp : A seconda delle previsioni meteo. #Calenders - TuttoSuMilano : Caldo africano a #Milano: in arrivo temperature da record, picchi fino a 35 gradi -

sabato 21 maggio: caldo record per il mese di maggio Ledi domani, sabato 21 maggio , annunciano un'altra giornata pienamente estiva in tutta Italia, con moltissimo sole e temperature da record per questo periodo dell'anno. Gli ultimi ...... un sensore ad infrarossi e una stazione. La selezione ufficiale di InSight, nota ... incontrò un terreno molto più compatto rispetto alle, di fatto bloccandosi dopo due o tre ...Temperature massime: 22° a Genova, 31° a Torino, 33° a Milano. Temperature massime: 26° a Cagliari, 29° a Firenze e Roma. Le previsioni meteo di domani, sabato 21 maggio, annunciano un'altra giornata ...Il weekend del 21-22 maggio sarà tipicamente estivo con temperature che sfioreranno i 35°C nelle regioni del nord, ma anche in Toscana e Sardegna. Le previsioni meteo per il weekend 21-22 maggio. Il p ...