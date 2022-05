Napoli | si complica Olivera | l’idea è Cambiaso

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sila pista che porta aper la fascia sinistra del: Giuntoli potrebbe virare suSembrava tutto fatto tra ile il Getafe per. Per l’esterno sinistro non si riesce a trovare la quadratura per le cifre del trasferimento ed ecco che Giuntoli valuta le alternative. Agli azzurri piaceche con il Genoa ha disputato un’ottima prima parte di stagione e sicuramente con la retrocessione del grifone il suo cartellino potrebbe anche essere meno costoso. Giuntoli al lavoro per trovare il sostituto di Ghoulam. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : CorSport: la pista Olivera si complica, il Napoli riprende i contatti con Cambiaso - ilNapolista - zazoomblog : CorSport: la pista Olivera si complica il Napoli riprende i contatti con Cambiaso - #CorSport: #pista #Olivera… - napolista : CorSport: la pista Olivera si complica, il Napoli riprende i contatti con #Cambiaso È un vecchio pallino di Giunto… - CalcioNews24 : #Napoli, lo stop di Lozano complica il mercato ?? - _SiGonfiaLaRete : CdS- Si complica #Olivera , ma il #Napoli ha già l'alternativa -

Sila pista che porta a Olivera per la fascia sinistra del: Giuntoli potrebbe virare su Cambiaso Sembrava tutto fatto tra ile il Getafe per Olivera. Per l'esterno sinistro non si ...un vecchio pallino di Giuntoli, che lo segue da quando giocava nel Savona, va in scadenza nel 2023. Per Olivera ilè disponibile solo ad un ritocco Con la pista Olivera che siper una distanza di qualche milione sul prezzo del difensore del Getafe, ilriprende i contatti con Cambiaso. Lo ...Su Cambiaso il Napoli si è allertato in epoca non sospetta. Il quotidiano sportivo scrive che su Cambiaso c’è anche l’interesse dell’Inter È un vecchio pallino di Giuntoli, che lo segue da quando gioc ...Meret avrebbe avanzato la sua richiesta per firmare il rinnovo con il Napoli: un messaggio chiaro a Spalletti che incassa e riflette.