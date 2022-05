Morto Guido Lembo | il re delle notti capresi fondatore dell’Anema e Core | il cordoglio dei vip

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Montezemolo ricorda Lembo: «La sera che mi aiutò con Edvige Fenech e la festa con Schumacher» - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Sono morto ogni volta che pensavo di non poterti più riabbracciare. Ho iniziato a cantare solo per avere più spesso una parte… - franconemarisa : Capri, è morto Guido Lembo: addio allo chansonnier dell'Anema e core - NextPaolo : 'Amico è un termine impegnativo. Spesso usato a sproposito.' Direi anche qui nell’articolo di @gimmocuomo . Muore… - Affaritaliani : Capri: è morto l'artista Guido Lembo, il padre della taverna 'Anema e Core' -

Figlio di un pescatore di Capri, a 18 anniLembo aveva studiato ragioneria e a seguire si era trasferito a Londra per studiare inglese. Successivamente aveva lavorato alla cassa di una ...Lembo , 75 anni, èdopo aver sofferto a lungo per una malattia contro la quale ha lottato strenuamente. Era diventato l'animatore delle notti capresi con la sua Taverna Anema e Core. La ...A 75 anni si è spento Guido Lembo, lo chansonnier di Capri che da tempo lottava contro un male difficile che non gli ha lasciato scampo. Lembo era cresciuto a Capri, dove aveva aperto la taverna Anema ...Guido Lembo è morto dopo una lunga malattia: era noto per aver fondato la Taverna Anema e Core a Capri. Guido Lembo, 75 anni, è morto dopo aver sofferto a lungo per una malattia contro la quale ...