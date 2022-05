Milan, per il centrocampo c’è l’idea Gibbs-White: le ultime (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Milan a centrocampo sta seguendo la pista che porta a Gibbs-White del Wolverhampton: ancora nessuna offerta Il Milan starebbe pensando di effettuare colpi in mediana visto l’addio di Kessié. Con l’arrivo ormai certo di Adili, la dirigenza rossonera starebbe valutando anche il profilo di Gibbs-White. Centrocampista del Wolverhampton che in stagione ha sfornato ben 13 reti e 10 assist. Maldini e Massara stanno facendo delle valutazioni, ancora nessuna offerta è stata spedita al club inglese. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilsta seguendo la pista che porta adel Wolverhampton: ancora nessuna offerta Ilstarebbe pensando di effettuare colpi in mediana visto l’addio di Kessié. Con l’arrivo ormai certo di Adili, la dirigenza rossonera starebbe valutando anche il profilo di. Centrocampista del Wolverhampton che in stagione ha sfornato ben 13 reti e 10 assist. Maldini e Massara stanno facendo delle valutazioni, ancora nessuna offerta è stata spedita al club inglese. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

