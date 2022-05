McMafia 2 non ci sarà

Advertising

BadTaste.it Cinema

Ora sembra che il conflitto tra Russia e Ucraina abbia definitivamente messo fine a, dato che BBCtrova adeguato produrre una serie su una famiglia russa. Il protagonista James Norton ...... anche sesi sa se come semplice voce o come fantasma della Forza. Liam Neeson tornerà come Qui ... The Mandalorian) dirigerà la serie e farà anche da showrunner, con Hossein Amini (Drive,)... McMafia cancellato per la crisi tra Ucraina e Russia