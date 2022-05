L'eredità, la new entry Elia non la prende con 'calma' e va a tutta 'forza' (Di venerdì 20 maggio 2022) Tante emozioni, cultura e risate a L'eredità nella puntata di venerdì 20 maggio. Flavio Insinna ha avuto modo di apprendere qualcosa di piacevolmente sorprendente da quello che è divenuto il nuovo campione del game show. Alberto è riuscito ad ottenere la riconferma, ma non ce l'ha fatta ad accedere alla Ghigliottina. Al suo posto è subentrato il giovane 20enne di nome Elia, il quale è subito entrato nelle simpatie del conduttore e dei telespettatori. Il ragazzo ha fatto una certa rivelazione che è stata apprezzata moltissimo da Insinna! L'eredità, Alberto ci riprova ma non ce la fa Il Triello di questa puntata di venerdì ha visto riconfermare la presenza del campione Alberto. Quest'ultimo ha messo da parte la recente disfatta e ci ha riprovato. Oltre ad Alberto c'erano Alessandra e la new ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 20 maggio 2022) Tante emozioni, cultura e risate a L'nella puntata di venerdì 20 maggio. Flavio Insinna ha avuto modo di apre qualcosa di piacevolmente sornte da quello che è divenuto il nuovo campione del game show. Alberto è riuscito ad ottenere la riconferma, ma non ce l'ha fatta ad accedere alla Ghigliottina. Al suo posto è subentrato il giovane 20enne di nome, il quale è subito entrato nelle simpatie del conduttore e dei telespettatori. Il ragazzo ha fatto una certa rivelazione che è stata apprezzata moltissimo da Insinna! L', Alberto ci riprova ma non ce la fa Il Triello di questa puntata di venerdì ha visto riconfermare la presenza del campione Alberto. Quest'ultimo ha messo da parte la recente disfatta e ci ha riprovato. Oltre ad Alberto c'erano Alessandra e la new ...

