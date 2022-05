“Le aspettative dei medici…”, parla Fedez due mesi dopo il tumore al pancreas (Di venerdì 20 maggio 2022) Dalla difficilissima operazione per rimuovere il tumore al pancreas sono passati quasi due mesi e Fedez, è tornato in forma prima del previsto perché il suo corpo ha reagito ai meravigliosi stimoli della vita. Fedez dopo il tumore al pancreas: le aspettative dei medici Federico ha ripreso anche ad allenarsi e così, ha confessato i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 20 maggio 2022) Dalla difficilissima operazione per rimuovere ilalsono passati quasi due, è tornato in forma prima del previsto perché il suo corpo ha reagito ai meravigliosi stimoli della vita.ilal: ledei medici Federico ha ripreso anche ad allenarsi e così, ha confessato i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

