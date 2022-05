Il presidente dell’Empoli svela | “A Giuntoli piace un giocatore!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sin dall’arrivo a Napoli di Maurizio Sarri, l’asse di mercato tra Empoli stato caldo e negli anni sono diversi i giocatori arrivati nella città partenopea proprio dalla Toscana. Anche quest’anno l’Empoli ha messo in mostra diversi talenti che hanno attirato le sirene dei grandi club. Mercato Napoli Mattia Viti (Getty Images) A tal proposito, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Corsi,. Di seguito le sue parole: I tanti complimenti per la stagione? “Ci possono portare fuori strada”. Spalletti arrabbiato dopo il 3-2 in rimonta? “Le partite hanno sempre il solito sapore, non credo che per lui sia differente. Per noi è stata una gioia immensa, non si vinceva da tanto tempo: la nostra vittoria al Maradona non fu estemporanea come quella dello Spezia, e al ritorno lo 0-2 non ci stava. Solo dopo subentra il ...