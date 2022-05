(Di venerdì 20 maggio 2022)che possono essere programmati per assumere una precisa, adattandosi ad ambienti e scopi. Un assaggio di futuro possibile grazie a una nuova teoria matematica (pubblicata su Royal Society) elaborata dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. Ma che significa,? Bisogna pensare ai pc dove si usa un linguaggio per dare delle istruzioni, spiega ad askanews il ricercatore Davide Riccobelli. "Coiè lo stesso: dobbiamo trovare un linguaggio con cui trasmettere inzioni attraverso i; un esempio è dato dalle tensioni interne del materiale, controllando le tensioni interne del materiale possiamo controllare le forme che questi possono assumere e utilizziamo la teoria che ...

Affaritaliani : I materiali intelligenti programmabili cambiano forma a comando -

che possono essere programmati per assumere una precisa forma, adattandosi ad ambienti e scopi. Un assaggio di futuro possibile grazie a una nuova teoria matematica (pubblicata su Royal Society) elaborata dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. In questo articolo vengono elaborate delle equazioni per predire il comportamento di materiali adattivi e intelligenti, ad esempio idrogel ed elastomeri dielettrici. I ricercatori del Politecnico di Milano hanno sviluppato questa teoria matematica.