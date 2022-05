Guerra in Ucraina, nel Donbass è l’inferno. Prosegue l’offensiva russa nelle regioni di Odessa, Chernihiv e a Desna (Di venerdì 20 maggio 2022) “Le forze armate ucraine continuano la liberazione della regione di Kharkiv. Ma nel Donbass gli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione. C’è l’inferno e non è un’esagerazione”. È quanto ha detto in un video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky facendo riferimento agli attacchi che si sono verificati nelle scorse ore in alcune aree, come a Severodonetsk, nella regione di Odessa, in quella di Chernihiv e in particolare a Desna. Ci sono stati “molti morti” ed è “completamente distrutto”, ha aggiunto il presidente ucraino (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, Zelensky: “Nel Donbass gli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione” In base all’ultimo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) “Le forze armate ucraine continuano la liberazione della regione di Kharkiv. Ma nelgli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione. C’èe non è un’esagerazione”. È quanto ha detto in un video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky facendo riferimento agli attacchi che si sono verificatiscorse ore in alcune aree, come a Severodonetsk, nella regione di, in quella die in particolare a. Ci sono stati “molti morti” ed è “completamente distrutto”, ha aggiunto il presidente ucraino (qui tutti gli articoli sullain).in, Zelensky: “Nelgli occupanti stanno cercando di aumentare la pressione” In base all’ultimo ...

