Governo | Draghi | ' sento peso responsabilità | ma bisogna agire e fare cose | è serietà'

Advertising

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - FratellidItalia : ?? Il governo Draghi vada a casa - lucianonobili : “Appetito ucraino” “Voglia di tutto e subito”. Perchè mentre il governo #Draghi, insieme all’Europa, sta sostenendo… - morr1970 : RT @CpiLegnano: Roma, #28maggio2022, corteo di #CasaPound contro il governo Draghi. #iostoconCasaPound ???? - FcaPitti : RT @MarsellaLuca: Il segretario Letta, Fiano e tutti i deputati del Pd, quelli che hanno distrutto l’Italia, pretendono di VIETARE una legi… -

non vuole il voto sulle armi Non è così:cerca il voto, sulla sua persona e sul suo. Ma non sull'invio delle armi, difensive, offensive, letali e non letali. Questioni ipocrite. Il presidente del Consiglio cerca e ottiene il ...'Far cadere ilMa i suoi non glielo permetteranno mai'. 'Li avete sentiti Crippa che ... Cdm convocato d'urgenza De Angelis striglia, interviene la Gruber“So quanto avete sofferto – ha aggiunto Draghi – perché alla vostra età la cosa più importante è stare insieme “Quel che si deve fare – ha sottolineato il premier – è cercare la pace, far in modo che ...Valori che il premier Mario Draghi ha appreso dai suoi genitori, e che oggi indica agli studenti della scuola Alighieri di Sommacampagna, nel veronese. Ecco, quello è uno dei doveri che abbiamo tutti ...