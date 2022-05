Francesco Monte | esce la nuova canzone “Non ti lascio andare”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 maggio 2022)lancia il suo nuovo singolo:la“Non ti” Continua il percorso musicale diche, dopo oltre 4 milioni di streaming Spotify ottenuti dagli ultimi due singoli “Work This Out” (feat. Lee Ryan dei Blue) e “Mi ricordo di te (Adrenalina)”, torna con il nuovo singolo “Non ti”. Con “Non tisceglie di iniziare un percorso musicale in cui racconta la sua parte più intima: il brano è infatti il primo di una serie di singoli che toccano le corde più interiori e raccontano una serie di stati d’animo, pensieri, parole mai dette, situazioni vissute, riferimenti a persone care ed in generale la ...