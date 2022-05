Fiumicino, parte sul territorio il monitoraggio delle acque di pozzi privati e sorgenti (Di venerdì 20 maggio 2022) Fiumicino – “L’Area Tutela Ambientale del Comune di Fiumicino, in collaborazione con il CNR – IRSA Istituto di Ricerca sulle acque ed il Settore Ambiente e Sostenibilità di Aeroporti di Roma S.p.A., sta avviando una attività di monitoraggio della qualità delle acque dei pozzi privati e delle sorgenti ubicati in territorio comunale e nello specifico nelle seguenti località: Testa di Lepre, Torrimpietra, Tragliata, Tragliatella, Aranova, Palidoro, Passoscuro, Maccarese, Fregene e Focene”. E’ quanto annuncia in una nota stampa il Comune di Fiumicino. “Al momento, – si legge nella nota – la zona di Fiumicino Città e di Isola Sacra è esclusa dal ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– “L’Area Tutela Ambientale del Comune di, in collaborazione con il CNR – IRSA Istituto di Ricerca sulleed il Settore Ambiente e Sostenibilità di Aeroporti di Roma S.p.A., sta avviando una attività didella qualitàdeiubicati incomunale e nello specifico nelle seguenti località: Testa di Lepre, Torrimpietra, Tragliata, Tragliatella, Aranova, Palidoro, Passoscuro, Maccarese, Fregene e Focene”. E’ quanto annuncia in una nota stampa il Comune di. “Al momento, – si legge nella nota – la zona diCittà e di Isola Sacra è esclusa dal ...

