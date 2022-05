Fedez e Mark Hoppus a cena con Giacomo Poretti: le riflessioni sul tumore e il prezioso regalo del bassista dei Blink 182 (Di venerdì 20 maggio 2022) Fedez e Mark Hoppus si sono incontrati, ed è stata una serata speciale. Il rapper e influencer marito di Chiara Ferragni ha documentato lo storico evento nelle storie di Instagram, mostrando un video in cui i 3 protagonisti passeggiano con le luci suggestive del duomo di Milano e della Galleria Vittorio Emanuele sullo sfondo. Fedez e il regalo di Mark Hoppus Per Fedez è stata una grande emozione. Il rapper non ha mai nascosto la sua passione per i Blink 182, e incontrare Mark Hoppus gli ha permesso di realizzare un sogno. “Io e Mark ci siamo scritti quando ho scoperto di avere il tumore“, racconta Federico Lucia ai suoi fan. Il frontman dei Blink ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)si sono incontrati, ed è stata una serata speciale. Il rapper e influencer marito di Chiara Ferragni ha documentato lo storico evento nelle storie di Instagram, mostrando un video in cui i 3 protagonisti passeggiano con le luci suggestive del duomo di Milano e della Galleria Vittorio Emanuele sullo sfondo.e ildiPerè stata una grande emozione. Il rapper non ha mai nascosto la sua passione per i182, e incontraregli ha permesso di realizzare un sogno. “Io eci siamo scritti quando ho scoperto di avere il“, racconta Federico Lucia ai suoi fan. Il frontman dei...

Advertising

okaydanaa : RT @uaremorethanart: Non Fedez che in una giornata ha fatto merenda da Donatella Versace e ha cenato da Cracco con Mark Hoppus dei Blink-18… - RoadUser9295 : RT @GaiaFromMars: Ma in che senso Fedez a cena con Mark Hoppus dei Blink 182 e Giacomo Poretti per cortesia mi sento sotto effetto di alluc… - 4ragazzi1D : RT @Valeriangione: Molti stasera invidieranno Fedez per essere stato a cena con Mark Hoppus. Ma io lo invidio per GIACOMINO?? - debszv7 : piangendo non ironicamente per le storie di fedez e mark hoppus io purtroppo quando si parla dei blink non riesco a… - _occhibassi_ : L’unica nota stonata della serata tra Fedez e Mark Hoppus è Cracco -