Fariba su Pierpaolo Pretelli | “è un bel po’ geloso di Giulia…”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 maggio 2022)intervistata da Nuovo svela il suo rapporto col generoe racconta anche di un suo difettoadora, fidanzato della figlia Giulia Salemi. Qualche tempo fa aveva persino fatto un annuncio dai microfoni di Rtl per cercare un55enne per fidanzarsi con lei. In un’intervista a Nuovo racconta il rapporto suocera-genero e svela anche un difetto di Pier. Giulia esono innamoratissimi. Come sappiamo il loro amore è nato dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. Il primo bacio infatti è avvenuto all’interno della casa il 26 dicembre, proprio sotto al vischio con lo zampino del Grande Fratello con un gioco. Leggi anche–> Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’addio al GF Vip Da allora i due ...