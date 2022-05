“È solo un attimo”, in radio il primo singolo degli Alterpop (Di venerdì 20 maggio 2022) MILANO – È in radio il primo singolo degli Alterpop “È solo Un attimo” (distr. Artist First) un brano grintoso e sincero, disponibile in digitale. Ogni ripartenza spesso è conseguenza di una profonda riflessione interiore, così come ogni rinascita. Alterpop è un progetto artistico nato dalla condivisione di un percorso musicale ed umano, e il singolo “È solo Un attimo” ne è il manifesto. Recita il testo: “Avere voglia di piangere avere voglia di ridere… è solo un attimo… Avere voglia di andarsene… o avere voglia di vivere… è solo un attimo…”. E quell’attimo è quello in cui realizzi che, per un dolore, potresti mollare ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 20 maggio 2022) MILANO – È inil“ÈUn” (distr. Artist First) un brano grintoso e sincero, disponibile in digitale. Ogni ripartenza spesso è conseguenza di una profonda riflessione interiore, così come ogni rinascita.è un progetto artistico nato dalla condivisione di un percorso musicale ed umano, e il“ÈUn” ne è il manifesto. Recita il testo: “Avere voglia di piangere avere voglia di ridere… èun… Avere voglia di andarsene… o avere voglia di vivere… èun…”. E quell’è quello in cui realizzi che, per un dolore, potresti mollare ...

Advertising

Lopinionista : 'È solo Un attimo', in radio il primo singolo degli Alterpop - Crimaker81 : @BagnoliMD Io sono circa 3 mesi che ho strane palpitazioni , esami cardio tutti nella norma. Solo con l’utilizzo de… - andrea_tarta : @Masssimilianoo Si ma un attimo: lo sciopero è stato indetto dai sindacati non da Atac, che ha solo pubblicato le i… - Fede_Spettinata : @not_Jaywilliams @silviomass75 @MatteoBandit2 @FBiasin @federico_3372 @UltrasSolitario @nina_ju_ Un attimo solo??? ???? - ryukculo : oi potete farmi parlare un attimo è importante e non ci entra in un solo tweet #KMEETIT -