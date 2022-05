“É sempre mezzogiorno”: cubotti di salmone in crosta di tarallo di Mauro e Mattia Improta (Di venerdì 20 maggio 2022) Mauro e Mattia Improta tornano a ‘duellare’ in cucina, oltre che a casa. I due cuochi campani, padre e figlio, tra una scaramuccia e l’altra, preparano un secondo piatto di pesce, i cubotti di salmone in crosta di tarallo. Ingredienti 300 g filetto di salmone, 2 taralli napoletani, 2 uova, 2 zucchine 1 patata, 1 cipolla, 1 finocchio, 100 g burro, 200 ml latte, 1 limone, timo, maggiorana, sale e pepe, olio evo Procedimento Puliamo il finocchio, lo tagliamo a pezzettini e lo mettiamo in un pentolino, con la patata pelata e tagliata a tocchetti, filo d’olio, sale, erbe aromatiche, latte ed un goccino d’acqua. Lasciamo cuocere per il tempo necessario. Frulliamo con il mixer ad immersione e filtriamo con un colino. Tagliamo le zucchine a rondelle e le ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 20 maggio 2022)tornano a ‘duellare’ in cucina, oltre che a casa. I due cuochi campani, padre e figlio, tra una scaramuccia e l’altra, preparano un secondo piatto di pesce, idiindi. Ingredienti 300 g filetto di, 2 taralli napoletani, 2 uova, 2 zucchine 1 patata, 1 cipolla, 1 finocchio, 100 g burro, 200 ml latte, 1 limone, timo, maggiorana, sale e pepe, olio evo Procedimento Puliamo il finocchio, lo tagliamo a pezzettini e lo mettiamo in un pentolino, con la patata pelata e tagliata a tocchetti, filo d’olio, sale, erbe aromatiche, latte ed un goccino d’acqua. Lasciamo cuocere per il tempo necessario. Frulliamo con il mixer ad immersione e filtriamo con un colino. Tagliamo le zucchine a rondelle e le ...

