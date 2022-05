Ddl concorrenza | Draghi a Casellati | “Rapida approvazione entro maggio”

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Ddl, il premierscrive alla presidente del Senato. “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari – si legge in un passaggio della lettera circa l’del testo che contiene anche la norma sulle concessioni balneari -, deve pertanto rappresentare che, senza una sollecita definizione dei lavori del Senato con l’iscrizione in aula del provvedimento e una suafinesarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr”. Il testo della lettera è stato ‘recapitato’ dalla seconda carica alla Commissione Industria del Senato, presieduta dal Gianni Pietro Girotto (M5S). E’ stato, inoltre, inoltrato anche ai presidenti ...

demagistris : Colpo di mano di Draghi che accelera su DDL concorrenza e impone privatizzazione servizi pubblici locali e acqua.Ec… - antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - elio_vito : Ha fatto bene Draghi a decidere di mettere la fiducia sul ddl concorrenza, dopo mesi di resistenza, melina, ahimè a… - AltronT : RT @demagistris: Colpo di mano di Draghi che accelera su DDL concorrenza e impone privatizzazione servizi pubblici locali e acqua.Ecco a ch… - petergomezblog : Ddl Concorrenza, il premier Draghi snobba i partiti. E scrive direttamente a Casellati per chiedere di “varare la l… -

"Nel rispetto delle prerogative parlamentari, senza una sollecita definizione dei lavori del Senato" con l'iscrizione in Aula delsulla"e una sua rapida approvazione entro fine maggio, sarebbe insostenibilmente messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr". E' uno dei passaggi della ...... Salvini sterza ancora e si riavvicina a Conte, Salvini: "Accordo a portata di mano anche senza la fiducia" ...Di avviso opposto il sentatore Marco Croatti del MoVimento 5 Stelle: “Sul Ddl Concorrenza dobbiamo uscire un attimo dalla sequela di mistificazioni messa in piedi dai partiti di centrodestra. I quali, ...(Adnkronos) – Ddl concorrenza, il premier Draghi scrive alla presidente del Senato Casellati. “Il governo, nel rispetto delle prerogative parlamentari – si legge in un passaggio della lettera circa ...