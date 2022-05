Covid | autorità Usa raccomandano terza dose Pfizer a bimbi

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il Centers for Disease and Control Prevention raccomanda l'uso delledel vaccinoper i bambini fra i 5 e gli 11 anni. "Sappiamo che questi vaccini sono sicuri e dobbiamo continuare ...

Agenzia ANSA

Il Centers for Disease and Control Prevention raccomanda l'uso delle terza dose del vaccino Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. "Sappiamo che questi vaccini sono sicuri e dobbiamo continuare ...