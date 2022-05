Chiara Nasti e Zaccagni, lei replica alle critiche: «Cafonata? Invidiosi che non possono avere niente di simile» (Di venerdì 20 maggio 2022) Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, pioggia di critiche per il loro ‘gender reveal party’ allo stadio Olimpico con cui hanno annunciato di aspettare un bambino. In molti, sui social, hanno giudicato la festa eccessiva e un po’ pacchiana. «Cafonata imbarazzante», uno dei commenti più gettonati, a cui però l’influencer ha voluto replicare direttamente sul proprio campo, quello di Instagram. «La verità è che non avete mai visto una cosa simile, disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che non potete neanche immaginare» – la replica di Chiara Nasti – «Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 20 maggio 2022)e Mattia, pioggia diper il loro ‘gender reveal party’ allo stadio Olimpico con cui hanno annunciato di aspettare un bambino. In molti, sui social, hanno giudicato la festa eccessiva e un po’ pacchiana. «imbarazzante», uno dei commenti più gettonati, a cui però l’influencer ha volutore direttamente sul proprio campo, quello di Instagram. «La verità è che non avete mai visto una cosa, disprezzare perché non potetelo stesso vi rende così piccoli che non potete neanche immaginare» – ladi– «Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che ...

Advertising

mauriziocascel1 : RT @MarcoNoel19: Chiara Nasti affitta lo Stadio Olimpico per svelare il sesso del figlio. Insomma, la solita influencer che ci mostra le c… - negadivah : RT @slowdancing19: chiara nasti piuttosto che ammettere di aver fatto una trashata risponde alle critiche dicendo che siamo invidiosi perch… - MarcoNoel19 : Chiara Nasti affitta lo Stadio Olimpico per svelare il sesso del figlio. Insomma, la solita influencer che ci mostra le curve. - MichelaCalculli : RT @dome_pisani: Chiara Nasti e Zaccagni hanno deciso di spiegare a tutta Italia la differenza tra essere ricchi ed essere arricchiti, in q… - delight_tweets : RT @emonamkoo: appena visto il video di chiara nasti che fa il gender reveal all'Olimpico mi aspettavo uscisse scritto it's a nunzio cmq ra… -