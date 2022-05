Chi è Emma Ruzzo, la studentessa che difende la libertà davanti a Mattarell (Di venerdì 20 maggio 2022) Originaria di Monselice, cittadina nei Colli Euganei, la 22enne ha tenuto un discorso durante la cerimonia per gli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova. In qualità di rappresentante degli studenti e delle studentesse ha toccato temi attuali e forti, come l'affossamento del Ddl Zan e il diritto all'istruzione. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Originaria di Monselice, cittadina nei Colli Euganei, la 22enne ha tenuto un discorso durante la cerimonia per gli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova. In qualità di rappresentante degli studenti e delle studentesse ha toccato temi attuali e forti, come l'affossamento del Ddl Zan e il diritto all'istruzione. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

naliemma4ever : RT @IlContiAndrea: L’11 giugno a #UnaNessunaCentomila ci saranno 7 artisti con le artiste dell’evento ecco chi: Mannoia+Caparezza Brunori… - marimisterios : RT @IlContiAndrea: L’11 giugno a #UnaNessunaCentomila ci saranno 7 artisti con le artiste dell’evento ecco chi: Mannoia+Caparezza Brunori… - micmanigrassi88 : RT @IlContiAndrea: L’11 giugno a #UnaNessunaCentomila ci saranno 7 artisti con le artiste dell’evento ecco chi: Mannoia+Caparezza Brunori… - Cl45427437 : Per chi ancora non lo avesse fatto, seguite @itsemmamuscat per rimanere sempre connessi su tutte le info e news rig… - odetohvnsol : @ba3kgyeuI emma arosio PLS CHI È LA TUA MIGLIORE AMICA DIMMI -