Calciomercato Milan, Origi ad un passo: c’è la data della firma. Svelate anche le cifre! (Di venerdì 20 maggio 2022) Sembrerebbe ormai confermato l’arrivo di Divock Origi al Milan. L’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Liverpool, verrà ceduto a parametro zero ai rossoneri. Calciomercato Milan OrigiSecondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, la società Milanese avrebbe già pronto un quadriennale sulla base di 3.5 milioni più bonus. L’unico ostacolo alla conclusione della trattiva è la finale di Champions League, in cui una delle protagoniste sarà proprio il Liverpool, infatti le visite mediche a cui il giocatore dovrà sottoporsi e la firma sono rimandate dopo il 28 maggio. Tatiana Digirolamo Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) Sembrerebbe ormai confermato l’arrivo di Divockal. L’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Liverpool, verrà ceduto a parametro zero ai rossoneri.Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, la societàese avrebbe già pronto un quadriennale sulla base di 3.5 milioni più bonus. L’unico ostacolo alla conclusionetrattiva è la finale di Champions League, in cui una delle protagoniste sarà proprio il Liverpool, infatti le visite mediche a cui il giocatore dovrà sottoporsi e lasono rimandate dopo il 28 maggio. Tatiana Digirolamo

