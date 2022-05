Antonino Spinalbese e l'amore per la figlia Luna Mari (Di venerdì 20 maggio 2022) Antonino Spinalbese ha dimostrato di essere un papà molto presente per la piccola Luna Mari avuta da Belen. Dopo le vacanze è corso da lei. Antonino Spinalbese rientra dalle vacanze e corre da Luna Marì su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)ha dimostrato di essere un papà molto presente per la piccolaavuta da Belen. Dopo le vacanze è corso da lei.rientra dalle vacanze e corre daMarì su Donne Magazine.

Advertising

rtl1025 : ??? Torna in radiovisione a Trends & Celebrities l'ex #hairstylist di cui tutti parlano. E in diretta arriva una sor… - 361_magazine : Antonino Spinalbese è con sua figlia Luna a Ibiza: è il primo anno senza la showgirl Belen Rodrigez - infoitcultura : Antonino Spinalbese volta pagina, scappa dall'Italia in dolce compagnia | FOTO - infoitcultura : 'Belen ormai è superata', Antonino Spinalbese beccato con un'altra | Mamma mia che bella - infoitcultura : Antonino Spinalbese, altro che Belen Rodriguez: ha già voltato pagina con lei | FOTO -