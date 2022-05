Amara beffa per Putin | la figlia ha una storia d’amore con uno Zelensky Ecco chi è

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi Vladimirè fidanzata con uno. La secondogenita del presidente russo, Ekaterina Tikohnova, sarebbe legata sentimentalmente da anni a un ballerino che fino a poche settimane fa viveva in Germania e che ha lo stesso cognome del presidente ucraino, di cui però non è parente., la: le ricostruzioni dei media Si chiama Igored è stato fino ad aprile il direttore del Bayerisches Staatsballett (il Balletto di stato bavarese), carica che manteneva dal 2016, e a cui ha rinunciato citando motivi strettamente privati, scrive il sito di notizie indipendenti Vazhnye Istorii, che ha lavorato su questa notizia insieme a der Spiegel. Ekaterina, 35 anni, e Igor, 52, nel 2017 avrebbero avuto una. LEGGI ANCHE Sanzioni degli Usa ...

