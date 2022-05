Allenamento Lazio, due titolari out per Sarri: le ultime sui biancocelesti (Di venerdì 20 maggio 2022) Giornata di Allenamento di rifinitura in casa Lazio in vista della sfida di domani contro il Verona: due big out per Sarri Giornata di Allenamento di rifinitura in casa Lazio in vista della sfida di domani contro il Verona, dove saranno out Luis Alberto e Immobile. Noie all’adduttore per lo spagnolo, mentre non si è risolto il problema alla caviglia per Ciro. Spazio dunque a Basic e Pedro. Squalificato Patric, in difesa dovrebbe rivedersi Radu. Ballottaggio in mediana, con Cataldi che appare ancora una volta favorito rispetto a Leiva, che giocherà la sua ultima partita in biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Giornata didi rifinitura in casain vista della sfida di domani contro il Verona: due big out perGiornata didi rifinitura in casain vista della sfida di domani contro il Verona, dove saranno out Luis Alberto e Immobile. Noie all’adduttore per lo spagnolo, mentre non si è risolto il problema alla caviglia per Ciro. Spazio dunque a Basic e Pedro. Squalificato Patric, in difesa dovrebbe rivedersi Radu. Ballottaggio in mediana, con Cataldi che appare ancora una volta favorito rispetto a Leiva, che giocherà la sua ultima partita in biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

