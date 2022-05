20 Maggio Giornata Mondiale delle Api | tra Beewashing e azioni concrete

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sono anni che ci sentiamo dire che abbiamo bisogno di salvare le api per salvare noi stessi, senza capire che le minacce a cui sono sottoposte, le abbiamo create proprio noi. Tutto è cominciato con una famosa citazione di Einstein (smentita) che dava agli esseri umani soltanto quattro anni di vita dopo l’estinzioneapi. Probabilmente il tempo a nostra disposizione non sarà poi così limitato, ma una cosa è proprio vera: senza api il nostro ecosistema sarebbe compromesso per sempre. Il 20si festeggia a livello globale il “World Bee Day”, ovvero laApi. Un progetto di sensibilizzazione come laInternazionale per la Biodiversità, nato per ricordarci l’importanza del ronzio di più importante del mondo, e spiegarci come proteggerlo. A rischio ...