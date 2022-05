Unghie eleganti: idee semplici e raffinate, estive e decorate (Di giovedì 19 maggio 2022) Di giorno e di notte, al lavoro o a una soirée, scegliere delle Unghie eleganti significa ridurre i problemi di abbinamento ai minimi termini. Less is more, insomma. Un mantra da seguire nella vita e soprattutto nella manicure. Una rinuncia al proprio stile personale? Assolutamente no. La raffinatezza può assumere molte forme diverse e trasformarsi in Unghie rosse, blu o argento. Tanto delicate da essere adatte a una cerimonia o ad accompagnarvi durante l’estate. Le regole sono poche e semplici. A guidare il design della mail art, infatti, deve essere la ricerca della semplicità. Senza rinunce, ovviamente. Perché scegliere delle Unghie delicate ed eleganti non significa rinunciare al colore, alle decorazioni o agli effetti mismatched. Parafrasando ... Leggi su amica (Di giovedì 19 maggio 2022) Di giorno e di notte, al lavoro o a una soirée, scegliere dellesignifica ridurre i problemi di abbinamento ai minimi termini. Less is more, insomma. Un mantra da seguire nella vita e soprattutto nella manicure. Una rinuncia al proprio stile personale? Assolutamente no. Lazza può assumere molte forme diverse e trasformarsi inrosse, blu o argento. Tanto delicate da essere adatte a una cerimonia o ad accompagnarvi durante l’estate. Le regole sono poche e. A guidare il design della mail art, infatti, deve essere la ricerca dellatà. Senza rinunce, ovviamente. Perché scegliere delledelicate ednon significa rinunciare al colore, alle decorazioni o agli effetti mismatched. Parafrasando ...

