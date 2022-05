Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 20:10 (Di giovedì 19 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e lui si è pronta a riprendere i colloqui quando TFR si dichiara pronta a farlo Ho detto il viceministro degli Esteri Russo il vice comandante portavoce del Reggimento azov” avrebbe lasciato la lirica ieri sera lo scrivono canali telegram filogovernativi russi riportando le parole ti vorrei portare inviato al fronte ma sto tornando che non ci sono altre conferme gli atti civili sono morti inclusi due bambini e 7 sono rimaste ferite in due città della Regione Ucraina di donne che nei bombardamenti dell’esercito Russo di ieri e oggi Tremonti ci sono due bambini le porte dimostrano poi continuato a bombardare ieri sera la regione carina Adisu mi ha detto è lungo il suo intero confina la Russia Mosca vuole annullare anche gli studenti e dei territori ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e lui si è pronta a riprendere i colloqui quando TFR si dichiara pronta a farlo Ho detto il viceministro degli Esteri Russo il vice comandante portavoce del Reggimento azov” avrebbe lasciato la lirica ieri sera lo scrivono canali telegram filogovernativi russi riportando le parole ti vorrei portare inviato al fronte ma sto tornando che non ci sono altre conferme gli atti civili sono morti inclusi due bambini e 7 sono rimaste ferite in due città della Regione Ucraina di donne che nei bombardamenti dell’esercito Russo di ieri e oggi Tremonti ci sono due bambini le porte dimostrano poi continuato a bombardare ieri sera la regione carina Adisu mi ha detto è lungo il suo intero confina la Russia Mosca vuole annullare anche gli studenti e dei territori ...

