Ucraina | Meloni a Conte | escalation? Ministro Esteri è Di MaioM5S vuole raggranellare voti'

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "La parte che mi fa sorridere di quel che diceè che la loro posizione contro l'militare fa paura, perché mi preme far notare ache ildeglisi chiama Luigi Di Maio, invece di chiacchierare se non gli va bene ritiri il suodal governo, passi all'opposizione perché tutto si può fare tranne che recitare tutte le parti in commedia, stare abbarbicati al governo, fare una cosa e dirne un'altra per dire alla gente, che è preoccupata da una possibile, quel chesentirsi dire per". Lo dice la leader di Fdi Giorgia', ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e ...

... io non ci sto', dice rivolto al braccio destro di Giorgia, con cui da qualche tempo non ... Poi: 'Chi continua a parlare solo di armi e guerra non fa il bene dell', del mondo intero, non ...Ci dicono gli esperti che l'in questo momento è uno dei paesi più armati al mondo '. E ha ... Il percorso era condiviso, ma ci sono stati movimenti strani, da Renzi aper Craxi. Io le ... Ucraina, Meloni: “Conte non vuole l’escalation militare Faccia dimettere Di Maio” Roma, 19 mag. "La parte che mi fa sorridere di quel che dice Conte è che la loro posizione contro l'escalation militare fa paura, perché mi preme far notare a C ...Il centrodestra vive ore confuse. Dopo il vertice di martedì tenutosi ad Arcore, regna il gelo tra i leader. Giorgia Meloni è convinta che gli alleati storici siano interessati a “imbrigliare e fermar ...