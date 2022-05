Advertising

Gazzettino : Omicidio Saltori. Uccise ad accettate l'ex moglie, madre di 4 figli: condannato a 24 anni di carcere -

leggo.it

Lorenzo Cattoni , 40 anni, è stato condannato dalla Corte d'Assise di Trento a 24 anni di carcere per l'omicidio volontario pluriaggravato dell'ex - moglie Deborah Saltori, avvenuto, nell'abitato di ...Cosimo fece parte del commando chedon Pino Puglisi e organizzò le stragi del 1993, è in ... I cittadini per concludere affari immobiliari, si sono visti costretti adl'intermediazione ... Uccise ad accettate l'ex moglie, madre di 4 figli: condannato a 24 anni di carcere Lorenzo Cattoni, 40 anni, è stato condannato dalla Corte d'Assise di Trento a 24 anni di carcere per l'omicidio volontario pluriaggravato dell'ex-moglie Deborah Saltori, ...Deborah Saltori è stata uccisa a colpi di accetta in località Masi Saracini. L'uomo, che era agli arresti domiciliari a casa dei genitori a Nave San Rocco, a circa 15 chilometri da Trento, ma poteva ...