Taylor Swift e la laurea honoris causa in Belle Arti (con discorso agli studenti) (Di giovedì 19 maggio 2022) La cantante ha ricevuto il titolo dalla prestigiosa New York University, che già le aveva dedicato un corso. «Ci accadranno cose difficili, ma impareremo e ci riprenderemo», ha detto dal palco dello Yankee Stadium, dopo aver assistito alla cerimonia di consegna dei diplomi. «Io ho avuto paura di perdere la mia carriera»

madlruniverse : RT @lnclt_dulac: se taylor swift si è laureata a 32 anni e si sente comunque felice e realizzata perché non posso farlo anch'io? laurearmi… - ftwmarss : RT @madhatterexe: 'Non vergognarti mai di provare: ottenere le cose con facilità è solo un mito.' - Taylor Swift - unicornscaramel : RT @pietrosversion: La futura dottoressa Taylor Swift ha messo la sua toga e si sta recando presso l'aula magna per discutere la sua tesi i… - AEmilyHP : RT @lnclt_dulac: se taylor swift si è laureata a 32 anni e si sente comunque felice e realizzata perché non posso farlo anch'io? laurearmi… - wizavengers : Taylor Swift star mondiale che tra un tour e un altro è riuscita a laurearsi e io non riesco nemmeno a studiare un capitolo di spagnolo -