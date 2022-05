Tabellone Atp Ginevra 2022: Medvedev testa di serie numero uno, presente Fognini (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Tabellone del torneo Atp di Ginevra 2022, che scatterà lunedì 16 maggio e si chiuderà con la finale di domenica 22 maggio. A guidare il seeding è il russo Daniil Medvedev, che tornerà in campo dopo alcune settimane di stop forzato per infortunio; presente anche l’azzurro Fabio Fognini che, dopo l’esperienza del Foto Italico, è pronto a dere seguito ad un buon momento di forma. Gli altri uomini da tenere d’occhi sono Casper Ruud, Denis Shapovalov e Reilly Opelka. Ecco tutti gli abbinamenti della competizioni. Tabellone LIONE IL Tabellone SEMIFINALI Gasquet vs Sousa (4) Opelka vs (2) Ruud QUARTI DI FINALE Gasquet b. Majchrzak 6-2 6-4 Sousa b. Ivashka 7-5 7-5 (4) Opelka vs Griekspoor 6-4 3-6 6-3 (2) Ruud b. Kokkinakis 6-4 7-6(3) SECONDO TURNO Gasquet ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ildel torneo Atp di, che scatterà lunedì 16 maggio e si chiuderà con la finale di domenica 22 maggio. A guidare il seeding è il russo Daniil, che tornerà in campo dopo alcune settimane di stop forzato per infortunio;anche l’azzurro Fabioche, dopo l’esperienza del Foto Italico, è pronto a dere seguito ad un buon momento di forma. Gli altri uomini da tenere d’occhi sono Casper Ruud, Denis Shapovalov e Reilly Opelka. Ecco tutti gli abbinamenti della competizioni.LIONE ILSEMIFINALI Gasquet vs Sousa (4) Opelka vs (2) Ruud QUARTI DI FINALE Gasquet b. Majchrzak 6-2 6-4 Sousa b. Ivashka 7-5 7-5 (4) Opelka vs Griekspoor 6-4 3-6 6-3 (2) Ruud b. Kokkinakis 6-4 7-6(3) SECONDO TURNO Gasquet ...

