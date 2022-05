Spazio a una vecchia conoscenza, tornata in città per conoscere il genero (Di giovedì 19 maggio 2022) Doppio appuntamento questa settimana con Don Matteo 13. La serie con Raoul Bova torna stasera alle 21.25 su Rai 1 con l‘ottava puntata, dal titolo Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?. Un titolo marzulliano scelto non a caso, visto che la guest star dell’episodio sarà proprio…Gigi Marzullo! il conduttore debutta nella serie nei panni di sé stesso, giunto a Spoleto per intervistare uno dei personaggi più apprezzati sin dalla prima stagione. “Don Matteo 13”: cast e attori della fiction Rai guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Doppio appuntamento questa settimana con Don Matteo 13. La serie con Raoul Bova torna stasera alle 21.25 su Rai 1 con l‘ottava puntata, dal titolo Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?. Un titolo marzulliano scelto non a caso, visto che la guest star dell’episodio sarà proprio…Gigi Marzullo! il conduttore debutta nella serie nei panni di sé stesso, giunto a Spoleto per intervistare uno dei personaggi più apprezzati sin dalla prima stagione. “Don Matteo 13”: cast e attori della fiction Rai guarda le foto Leggi anche ...

