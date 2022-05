Scontro frontale tra auto | una donna morta e 5 feriti sulla statale dei ' Trulli'

Advertising

lanuovariviera : Marche, scontro frontale sulla Statale. Donna estratta dalle lamiere e trasportata al Torrette - PugliaReporter : Puglia: scontro frontale tra due auto nel barese. Muore donna di 60 anni, ferite 4 donne e un uomo: - stranifattinews : Scontro frontale mentre vanno al lavoro, una donna morta e cinque feriti nel Barese - Salvo48798269 : @SalvaCostanzo @the_highsparrow @GenCar5 Una soluzione tipo sud Tirolo è l’unica soluzione,oltre lo scontro frontal… - AnsaPuglia : Scontro frontale tra auto, una bracciante morta e 5 feriti. Vittima e altre quattro donne andavano nei campi nel Ba… -

Una donna è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite nellotra due auto avvenuto all'alba sulla Strada Statale 172 tra Turi e Casamassima, nel Barese. A quanto si apprende la ...Nellofra due auto è deceduta una 69enne di Turi che stava andando al lavoro. Incidente Turi - Casamassima, morta una donna Nell'incidente - unole cui cause sono in ...Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. La squadra di Ancona in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dell’auto ...Ancora una vittima delle strada: un morto e cinque feriti è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 172 "dei Trulli". Una donna è morta e altre cinque persone ...