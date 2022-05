Rimorchiatore affonda al largo di Bari: 4 morti e un disperso, salvo il comandante (Di giovedì 19 maggio 2022) Un Rimorchiatore con 6 persone a bordo è affondato nella notte di oggi, 19 maggio, in acque internazionali di competenza croata, a 50 miglia dalla costa di Bari. Sono quattro i componenti dell’equipaggio trovati morti, ma due corpi non sono ancora stati recuperati. Continuano le ricerche dell’ultimo disperso. L’unico sopravvissuto per il momento è il comandante, un 63enne siciliano, che è stato tratto in salvo in mattinata e poi ricoverato all’ospedale Di Venere di Bari. Il Rimorchiatore, della flotta della società Ilma, era partito da Ancona ed era diretto a Durazzo, in Albania, dove avrebbe dovuto rimorchiare un pontone. Non si conoscono ancora le cause dell’affondamento, ma quello che è certo è che il cavo di ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Uncon 6 persone a bordo èto nella notte di oggi, 19 maggio, in acque internazionali di competenza croata, a 50 miglia dalla costa di. Sono quattro i componenti dell’equipaggio trovati, ma due corpi non sono ancora stati recuperati. Continuano le ricerche dell’ultimo. L’unico sopravvissuto per il momento è il, un 63enne siciliano, che è stato tratto inin mattinata e poi ricoverato all’ospedale Di Venere di. Il, della flotta della società Ilma, era partito da Ancona ed era diretto a Durazzo, in Albania, dove avrebbe dovuto rimorchiare un pontone. Non si conoscono ancora le cause dell’mento, ma quello che è certo è che il cavo di ...

