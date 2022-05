Pistoia: latitante arrestata nel suo nasondiglio. E’ condannata a oltre 7 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) Era latitante da un anno: è stata arrestata dai carabinieri del Norm (Nucleo operativo e radiomobile) che hanno individuato il suo nascondiglio in provincia di Pistoia al termine di una lunga indagine coordinata dalla Corte d'Appello di Firenze. Dovrà scontare una condanna a 7 anni e 11 mesi di reclusione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 maggio 2022) Erada un anno: è statadai carabinieri del Norm (Nucleo operativo e radiomobile) che hanno individuato il suo nascondiglio in provincia dial termine di una lunga indagine coordinata dalla Corte d'Appello di Firenze. Dovrà scontare una condanna a 7e 11 mesi di reclusione L'articolo proviene da Firenze Post.

