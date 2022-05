Milan, Rafael Leao e lo splendido rapporto con Jovane Cabral (Di giovedì 19 maggio 2022) Il volto da copertina di questo Milan è senza dubbi quello di Rafael Leao, che nei giorni scorsi è stato al centro di una piccola polemica Leggi su pianetamilan (Di giovedì 19 maggio 2022) Il volto da copertina di questoè senza dubbi quello di, che nei giorni scorsi è stato al centro di una piccola polemica

Advertising

carlolaudisa : Un assist scudetto per #Leao dal Tribunale di Milan. Nuovo rinvio del giudice nel procedimento dello #Sporting Lisb… - gippu1 : Rafael Leao si fa un viaggetto a Torino nella settimana decisiva per lo scudetto come Ruud Gullit nel maggio 1988,… - Godless_HP : Adriano + Henry + Ronaldo = Rafael Leao. Sicuramente. Calciatore fortissimo, convinto fin dal primo momento che l… - calciomercatoit : ???@carlitospass alla CMIT TV: 'Oggi Rafael #Leao ha una valutazione sui 70 milioni di euro, sono una bella cifra, m… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Rafael #Leao ha quadruplicato il suo valore: è lui l'uomo simbolo della rinascita del #Milan -