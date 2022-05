Liguria, il borgo che sembra un fiore di pietra sbocciato in cima ad un declivio (Di giovedì 19 maggio 2022) In Liguria, in provincia di Savona, si trova un suggestivo borgo arroccato su un declivio: Castelvecchio di Rocca Barbena. La storia di questo borgo si lega a quella dei marchesi di Clavesana che lo resero un’importante feudo. Si snoda in modo circolare intorno al castello realizzato dai marchesi nell’XI secolo. L’impressione che si ha di questo borgo, è che sia come un fiore fatto di pietra che è appena sbocciato. LEGGI ANCHE: — Il borgo delle stelle si trova in Liguria, ha dato il suo nome ad un asteroide Dal carruggio principale un dedalo di viuzze vi condurrà al borgo Per raggiungerlo, bisogna percorrere stradine strette e tortuose che salgono su per il paese dipartendo dal carruggio ... Leggi su funweek (Di giovedì 19 maggio 2022) In, in provincia di Savona, si trova un suggestivoarroccato su un: Castelvecchio di Rocca Barbena. La storia di questosi lega a quella dei marchesi di Clavesana che lo resero un’importante feudo. Si snoda in modo circolare intorno al castello realizzato dai marchesi nell’XI secolo. L’impressione che si ha di questo, è che sia come unfatto diche è appena. LEGGI ANCHE: — Ildelle stelle si trova in, ha dato il suo nome ad un asteroide Dal carruggio principale un dedalo di viuzze vi condurrà alPer raggiungerlo, bisogna percorrere stradine strette e tortuose che salgono su per il paese dipartendo dal carruggio ...

