L'estate 2022 delle reti tematiche Mediaset – Su La5 Anna Tatangelo al posto di Uomini e Donne (Di giovedì 19 maggio 2022) Anna Tatangelo - Scene da un Matrimonio Film, docu, serie, sport, cartoon e divulgazione saranno al centro dei palinsesti estivi (periodo di riferimento giugno/settembre 2022) delle reti tematiche Mediaset. Ecco cosa andrà in onda su 20, Iris, TwentySeven, La5, Cine34, Focus, Top Crime, Mediaset Italia 2 e Mediaset Extra nei prossimi mesi. L'estate 2022 del 20 Il 20 trasmetterà in prima visione assoluta la miniserie The Thing About Pam con protagonista Renée Zellweger. Sempre in tema di serie, le prime tv in chiaro di The Equalizer, reboot della serie anni '80 Un Giustiziere a New York, con protagonista Queen Latifah, e The Sinner, quarta e ultima stagione che vede concludersi la saga del detective ...

