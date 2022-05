Inter-Sampdoria, ufficialità a sorpresa: il comunicato sorprende i tifosi (Di giovedì 19 maggio 2022) Mancano pochi giorni alla partita tra Inter e Sampdoria, ma viene reso noto un comunicato ufficiale che sorprende i tifosi Domenica verrà deciso chi sarà la vincitrice dello scudetto della stagione 2021/22. Il Milan è a un solo punto dalla vittoria e dovrà conquistarlo contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Una partita da sempre sofferta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 maggio 2022) Mancano pochi giorni alla partita tra, ma viene reso noto unufficiale cheDomenica verrà deciso chi sarà la vincitrice dello scudetto della stagione 2021/22. Il Milan è a un solo punto dalla vittoria e dovrà conquistarlo contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Una partita da sempre sofferta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - capuanogio : #Giampaolo a #IlGiornale: la mia #Sampdoria se la giocherà a San Siro con l'#Inter ?? - GoalItalia : Rinnovo in bilico, Onana in arrivo: quella contro la Sampdoria potrebbe essere l'ultima gara in nerazzurro di Handa… - DonatoLettieri8 : Scusate ma devo intervenire subito: Designazioni arbitrali per ultime gare c'è da ridere con Sassuolo-Milan che sar… - CalcioPillole : Importante decisione della Prefettura di Milano in vista della gara di domenica tra #Inter e #Sampdoria: di seguito… -